In Usbekistan haben mehr Kinder denn je Zugang zu Vorschulbildung

Es gibt sie: die guten Nachrichten, die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den Good News über das, was uns aufrichtet.

In Usbekistan gehen immer mehr Kinder in die Vorschule. Gab es 2017 lediglich 0,7 Millionen Vorschulkinder, waren es 2024 rund 2,4 Millionen. Das ist eine Steigerung von 75 Prozent. Erreicht wurde das mit Initiativen wie den ,Kindergärten auf Rädern': Hierzu wurde eine Flotte von Bussen umgebaut, die ausgestattet mit Erzieherinnen und Erziehern und Spielmaterialen, in abgelegene ländliche Gebiete fährt, um Kindern frühkindliche Bildung zu ermöglichen.

Wie in vielen anderen Ländern kam der Vorschulbildung auch in Usbekistan lange Zeit wenig Bedeutung zu. Noch vor acht Jahren besuchte nur jedes vierte Kind die Vorschule, in abgelegenen Regionen jedes zehnte. Gerade in ländlichen Gebieten ist die Infrastruktur oft unzureichend, die Armutsrate hoch. In Kooperation mit der Weltbank investiert die Regierung seit sieben Jahren verstärkt in den Ausbau der frühkindlichen Bildung. Das erleichtert auch mehr Müttern den Zugang zum Arbeitsmarkt.

In den ersten Lebensjahren finden wichtige hirnorganische Entwicklungsprozesse statt, die mit frühkindlicher Bildung gefördert werden. Sie bietet die Grundlage für die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und für ihre späteren Lernerfolge, auch kann sie für die wirtschaftliche Produktivität im Erwachsenenalter mit entscheidend sein.

Laut Weltbank haben weltweit nur 60 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen Zugang zu Vorschulbildung.

Quelle: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V. (ots)