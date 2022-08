Stadt Energodar bei AKW Saporoschje: Raketenangriff der ukrainischen Streitkräfte auf ein Wohngebiet – ein Zivilist getötet

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat den Beschuss der Stadt Energodar gemeldet. Einheiten der ukrainischen Armee hätten dort ein Wohngebiet beschossen, wobei ein Zivilist getötet wurde. Dies habe die zivil-militärische Verwaltung (ZMV) der Stadt mitgeteilt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ukrainische Nationalisten haben ein Wohngebiet in Energodar unter Beschuss genommen. Ein Zivilist wurde getötet. (...) Außerdem wurde ein Mädchen durch Granatsplitter verwundet", gab die ZMV in einer Nachricht auf ihrem Telegram-Kanal bekannt.

Sie wies darauf hin, dass die ukrainischen Truppen auch einen Artillerieschlag auf das Gelände eines örtlichen Heizkraftwerks abgefeuert haben, wodurch in unmittelbarer Nähe Gras in Brand geriet. Die Feuerwehr wurde in das Gebiet entsandt.

In Energodar befindet sich das Atomkraftwerk Saporoschje, das größte in Europa, das ein Viertel des gesamten Stroms in der Ukraine produziert. Die Anlage wurde im März dieses Jahres von russischen Streitkräften übernommen. Die ukrainischen Streitkräfte führten in den letzten Tagen mehrere Angriffe auf die Anlage durch, unter anderem mit Drohnen, schwerer Artillerie und Mehrfachraketenwerfern. In den meisten Fällen wurden die Angriffe durch Luftabwehrsysteme abgewehrt, aber es wurden auch Granaten registriert, die die Infrastruktur und das Atommülllager getroffen haben.

Auch das Gebiet des Wärmekraftwerks Saporoschje steht unter Beschuss. Am Samstag wurde berichtet, dass ukrainische Truppen neun Artilleriegranaten auf das Gebiet neben der Anlage abgefeuert haben.

Quelle: RT DE