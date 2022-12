DVR-Behörden: Zivilist durch ukrainischen Beschuss getötet

In den vergangenen 24 Stunden haben ukrainische bewaffnete Formationen das Territorium der Volksrepublik Donezk 31 Mal beschossen, wie die Behörden der Republik mitteilen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihren Angaben zufolge setzten ukrainische Soldaten Grad-Mehrfachraketenwerfer, 155-Millimeter- und 122-Millimeter-Artillerie in Richtung Donezk, 155-Millimeter- und 122-Millimeter-Artillerie und 120-Millimeter Mörser in Richtung Jassinowataja und Grad-Mehrfachraketenwerfer, 155-Millimeter- und 122-Millimeter-Artillerie in Richtung Gorlowka. Insgesamt seien 157 Geschosse abgefeuert worden.

Lokale Behörden berichteten dazu, dass das ukrainische Feuer auf Gebiete in neun Siedlungen der Republik gerichtet war: die Hauptstadt Donezk (Stadtbezirke Budjonowski, Woroschilowski, Kiewski, Kuibuschewski, Petrowski und Kirowski), Majorsk, Gorlowka, Golmowski, Troizkoje, Jassinowataja, Jakowlewka, Makejewka und Staromichailowka.

Bei dem Beschuss sei ein Zivilist im Stadtbezirk Kirowski in Donezk getötet worden. Darüber hinaus seien sieben Zivilisten, darunter ein 2005 geborener Teenager, in den Bezirken Kuibuschewski und Budjonowski in Donezk sowie im Bezirk Nikitowski in Gorlowka verletzt worden. Die DVR-Behörden fügten hinzu, dass ukrainische Soldaten 22 Gebäude in den Stadtbezirken Kirowski, Budjonowski, Woroschilowski und Kuibuschewski von Donezk, im Stadtbezirk Tscherwonogwardeiski von Makejewka und im Stadtbezirk Nikitowski von Gorlowka sowie eine zivile Infrastruktureinrichtung beschädigt haben.

Das Video zeigt Spuren des morgendlichen Beschusses von Donezk."

Quelle: RT DE