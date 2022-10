Rüstungsbetriebe von Dserschinsk arbeiten mit Hochdruck

Alle Rüstungsunternehmen in Dserschinsk in dem Gebiet Nischni Nowgorod haben nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt, Iwan Noskow, auf ein verschärftes Arbeitsregime umgestellt, wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut der Agentur schrieb das Stadtoberhaupt in seinem Telegram-Kanal:

"Wir haben bereits fast alle großen Werke in Dserschinsk konsolidiert und in den Vorstand der Industrieunternehmen aufgenommen, die Beschäftigten der Rüstungsindustrie wurden von der Mobilmachung befreit und teilweise in ein verstärktes Arbeitsregime versetzt."

Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA Nowosti spielte Dserschinsk in der Vergangenheit eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Armee. Werke in Dserschinsk "versorgten die Streitkräfte während des Großen Vaterländischen Krieges mit Munition und Sprengstoff"."

Quelle: RT DE