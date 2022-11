US-Finanzministerin lässt Russland-Sanktionen auch im Falle eines Friedens in der Ukraine gelten

Einige Sanktionen gegen Russland könnten auch nach einem eventuellen Friedensabkommen mit der Ukraine aufrechterhalten werden, sagte die US-Finanzministerin Janet Yellen laut The Wall Street Journal. "Russland hat sich nicht wirklich bemüht, mit der Ukraine zu Bedingungen zu verhandeln, die für die Ukraine akzeptabel sind", sagte Yellen in einem Interview in Indonesien, so The Wall Street Journal. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie räumte ein, dass "im Rahmen eines Friedensabkommens eine Anpassung der Sanktionen möglich ist und angemessen sein könnte". Alle Sanktionen wollen die USA jedoch unter keinen Umständen aufheben. Yellen erklärte: "In Anbetracht der Geschehnisse wären wir wahrscheinlich der Meinung, dass einige Sanktionen beibehalten werden sollten." Quelle: RT DE