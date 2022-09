Budapest: Russland kann den Sieg verkünden, wann immer es will

Da Moskau in der Ukraine eindeutig die Oberhand habe, kann der Kreml definieren, was ein Sieg sei, und ihn für erreicht erklären, wann immer er es für richtig halte. Darauf wies Gergely Gulyás, Chef des Büros des ungarischen Premierministers, bei einem Rundtischgespräch an der Universität für den öffentlichen Dienst in Budapest hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Beamte stellte fest, dass sich sowohl die Ukraine als auch Russland in einer Situation befänden, aus der sie nur schwer wieder herauskämen. Er fügte hinzu, dass die "Chancen auf Frieden" derzeit "schlecht" stehen." Quelle: RT DE