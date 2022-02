Russisches Militär erbeutet in Ukraine viele Militärtrophäen aus USA und Großbritannien

Die russischen Streitkräfte haben laut Igor Konaschenkow, dem Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, viele ausländische Waffen erbeutet, welche in den letzten Monaten von westlichen Ländern an die Ukraine geliefert wurden. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "„Unter den Trophäen befinden sich amerikanische Panzerabwehrraketensysteme vom Typ Javelin und britische NLAW (Panzerabwehrlenkwaffen mit einem Kaliber von 150 Millimetern – Anm. d. Red.)“, sagte Konaschenkow gegenüber Reportern am Freitag. Am Donnerstag hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine Spezialoperation zum Schutz der Donbass-Republiken Lugansk und Donezk angekündigt. Er versicherte, dass Moskaus Pläne nicht die Besetzung der Ukraine beinhalten, sondern nur ihre Entmilitarisierung und Entnazifizierung. Das Verteidigungsministerium betonte, dass das russische Militär keine Raketen-, Luft- oder Artillerieangriffe auf die ukrainischen Städte durchführen würde. Durch hochpräzise Waffen werde die militärische Infrastruktur lahmgelegt, für die Zivilbevölkerung gebe es keine Bedrohung." Quelle: SNA News (Deutschland)