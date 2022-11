Ukraine benachrichtigt Transneft über Aussetzung der Ölweiterleitung durch Druschba-Pipeline

Die Ukraine hat den Öltransport nach Ungarn durch die Druschba-Pipeline eingestellt, erklärte der Sprecher und Präsidentenberater von Transneft Igor Demin gegenüber RIA Nowosti. Er sagte: "Wir wurden von ukrainischer Seite informiert, dass sie die Pumpvorgänge in Richtung Fényeslitke (Ungarn) wegen eines Spannungsabfalls eingestellt haben." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE:"Die ungarische Öl- und Gasgesellschaft MOL erklärte ihrerseits, sie beobachte die Situation an der Pipeline genau. Außerdem teilte sie mit, dass die Ölreserven des Landes für drei Monate ausreichen würden.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán berief im Zusammenhang mit dem Vorfall eine Sitzung des ungarischen Sicherheitsrates ein.

Die Druschba-Ölpipeline beginnt in dem russischen Gebiet Samara, führt durch Brjansk und verzweigt sich dann in zwei Abschnitte: den nördlichen (durch Weißrussland über Polen nach Deutschland) und den südlichen (durch die Ukraine in die Tschechische Republik, die Slowakei und nach Ungarn)."

