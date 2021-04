London: Bürger jagen Schlagstock-Polizisten in Flucht und reißen ihnen Masken herunter

Die Polizei in London versuchte, ein Konzert in einem öffentlichen Park zu beenden, wurde aber von Bürgern verprügelt und verjagt. Gut möglich, dass die Leute in England von den Disziplinierungsmaßnahmen genug haben, da dort trotz weitgehender „Durchimpfung“ die Maßregelungen weitergehen zu scheinen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf Videoaufnahmen und Meldungen von "Newsflare /CGTN".

Weiter berichtet das Magazin: "Es erhebt sich die Frage, was wird bei uns passieren, wenn spätestens im Herbst das Lockdown-Theater vor dem Hintergrund immer neuer Mutationen weitergehen wird? Ein immer wiederkehrender Lockdown kann und wird wohl nicht die Lösung sein. Verantwortungsvolle, ehrliche und anständige Politiker sind gefragt. Für Krisenprofiteure sollte kein Platz mehr sein. Ein vernünftiger Umgang mit der sogenannten „Pandemie“ ist mehr als überfällig.

Quelle: Unser Mitteleuropa