Oleg Koschemjako, der Gouverneur von Primorje, hat auf seinem Telegram-Kanal mehrere Videos mit Soldaten der Marinebrigade der russischen Pazifikflotte veröffentlicht, die Informationen aus erster Hand über die Lage im Gebiet Pawlowka übermittelt haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Einer der Marinesoldaten steht vor einem Wald, sein Gesicht und seine Stimme sind unkenntlich gemacht. Nach Angaben des Soldaten ist die Lage in Pawlowka schwierig, es gebe Tote und Verwundete. Er fügte jedoch hinzu: "Aber wir vernichten den Feind weiter und erfüllen die gestellte Aufgabe."

Der Marinesoldat im zweiten Video sagt: "Wir wurden kürzlich für kurze Zeit aus Pawlowka abgezogen. Wir wurden ausgetauscht, um unsere Wäsche zu waschen und uns neu zu versorgen. Wir sind auf einem guten Weg, die Kämpfe sind hart, aber trotz des hartnäckigen Widerstands des Feindes kommen wir voran. Natürlich gibt es Verwundete und Tote, aber wir kämpfen weiter, die Jungs machen sich wieder bereit."

Am Vortag hatte der Militärkorrespondent Alexander Sladkow auf seinem Telegram-Kanal über einen Appell von Marinesoldaten der 155. Brigade an Koschemjako und das russische Verteidigungsministerium berichtet. Er zitierte den Text des Appells der Marineinfanteristen an den Gouverneur nicht vollständig, sondern wies nur darauf hin, dass darin von "schweren ungerechtfertigten Verlusten" bei den Kämpfen nahe von Pawlowka in der Volksrepublik Donezk die Rede sei. Der Militärkorrespondent sagte auch, dass die Marinesoldaten Koschemjako darin aufforderten, das russische Verteidigungsministerium zu kontaktieren, um die Situation zu klären.

Der Gouverneur kommentierte den Aufruf und bezeichnete die Berichte über Opfer in der Nähe von Pawlowka als übertrieben. Ihm zufolge nahm er Kontakt zu den Kommandeuren der Marineinfanterie vor Ort auf und erhielt von ihnen Informationen über die Lage an der Frontlinie.

Unterdessen kommentierte das russische Verteidigungsministerium den Appell der Marineinfanteristen mit den Worten, dass die Verluste der 155. Marinebrigade "dank des kompetenten Handelns der Befehlshaber der Einheiten" nicht mehr als ein Prozent des Kampfpersonals und sieben Prozent der Verwundeten betragen, von denen ein großer Teil bereits in den Dienst zurückgekehrt sei."

