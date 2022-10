DVR-Chef: Russische Streitkräfte rücken bei Perwomaiskoje vor

Am Frontabschnitt Awdejewka sind die russischen Streitkräfte in die Nähe der Siedlung Perwomaiskoje vorgedrungen und kämpfen um die Siedlung Newelskoje. Dies berichtete Denis Puschilin, der amtierende Chef der Donezker Volksrepublik (DVR), am Freitag im russischen Fernsehen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er wies auch darauf hin, dass am Frontabschnitt bei Artjomowsk Einheiten des privaten Militärunternehmens Wagner erfolgreich Widerstand gegen die ukrainischen Streitkräfte leisten." Quelle: RT DE