Ungarns Außenminister hält EU-Energiesanktionen für eine "rote Linie"

Ungarns Regierung wird breite Sanktionen gegen Russland im Bereich der Energiewirtschaft, darunter in Bezug auf Öl- und Gaslieferungen, nicht unterstützen. Dies erklärte der Leiter des ungarischen Außenministeriums, Péter Szijjártó, in einem Interview, das am heutigen Montag auf der Titelseite der Zeitung The Washington Times veröffentlicht wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Szijjártó sagte: "Wir gaben klar zu verstehen, dass wir einige 'rote Linien' haben, und eine eindeutige 'rote Linie' für uns ist die Sicherheit unserer Energieversorgung. Ob es uns gefällt oder nicht, wir sind von Russland abhängig, wenn es ums Gas und Öl geht." Ungarns Außenminister fügte hinzu, dass es "kaum realistisch, wenn überhaupt möglich" sei, diese Abhängigkeit zu ändern. "Daher gaben wir klar zu verstehen, dass wir nicht bereit sind, unsere Energieversorgungssicherheit zu riskieren, denn es ist nicht das ungarische Volk, das für diesen Krieg zahlen muss." Quelle: RT DE