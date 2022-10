Finnische Kriminalpolizei: An Ukraine gelieferte Waffen schon im Besitz von Kriminellen in EU-Ländern

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt von Finnland (Yle) berichtet unter Berufung auf die Zentrale Kriminalpolizei, dass an die Ukraine gelieferte Waffen schon in die Hände von Kriminellen in Finnland gefallen seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Bericht wird Kriminalkommissar Christer Ahlgren mit den Worten zitiert: "Wir haben Anzeichen dafür, dass diese Waffen schon in Finnland sind. An die Ukraine gelieferte Waffen sind auch in Schweden, Dänemark und den Niederlanden entdeckt worden." Ahlgren zufolge handele es sich unter anderem um Sturmgewehre. Es gebe zahlreiche Informationen, wonach kriminelle Organisationen starkes Interesse am Schmuggel westlicher Waffen aus der Ukraine zeigen. Weitere Informationen werden Yle zufolge aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekannt gegeben. KRP:n tiedustelutiedot: Ukrainalle toimitettuja aseita on päätynyt rikollisten käsissä takaisin Suomeen https://t.co/xKHGtrcePp — Yle Uutiset (@yleuutiset) October 30, 2022



Quelle: RT DE