In Italien finden Demonstrationen zur Unterstützung Russlands statt

Am Samstag haben in Italien einige Demonstrationen zur Unterstützung Russlands stattgefunden. Dies berichtet ein Korrespondent von RIA Nowosti. Ein paar Dutzend Italiener und Landsleute versammelten sich vor dem russischen Generalkonsulat in Palermo. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Demonstranten trugen russische und italienische Flaggen und ein Transparent mit der Aufschrift "Italien braucht Frieden, Arbeit und Freiheit". Sie überreichten einer Mitarbeiterin der diplomatischen Vertretung einen Blumenstrauß als Zeichen der Unterstützung für Russland. Einer der Demonstranten erklärte: "Wir führen die Demonstration für den Frieden durch. Wir beabsichtigen eine engere Zusammenarbeit mit dem russischen Volk, das in den letzten Monaten Opfer der Medien geworden ist." Quelle: RT DE