Russland: Explosion und Brand an Gasleitung

Weiter berichtet RT DE: "Zwischen dem Dorf Kalinino und dem Dorf Jambachtino in Tschuwaschien kam es zu einem Leck an der unterirdischen Gasleitung Urengoi–Pomary–Uschhorod. Eine Explosion und ein Brand waren die Folgen. Der Transport durch die Pipeline, die den Brennstoff aus Sibirien nach Europa gebracht hat, sei jetzt gestoppt, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die russische Nachrichtenagentur RBK veröffentlichte ein Video, auf dem der Brand zu sehen ist.

Der Pressedienst des regionalen Notstandsdienstes teilte gegenüber RIA Nowosti mit:

"Der Brand einer unterirdischen Gasleitung in der Nähe des Dorfes Jambachtino im Bezirk Wurnarski wurde am Dienstag um 13.44 Uhr gemeldet. Nach vorläufigen Aufgaben wurde der Brand durch ein Gasleck in einer unterirdischen Gasleitung verursacht."