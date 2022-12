Borrell: EU kann sich nicht auf neuntes Sanktionspaket gegen Russland einigen

Die EU-Mitglieder konnten sich bei einem Treffen von Spitzendiplomaten in Brüssel nicht auf das neunte Sanktionspaket gegen Russland einigen. Es gebe nach wie vor Meinungsverschiedenheiten, weshalb die Beratungen auf Ministerebene über die Sanktionen sehr schwierig seien, so der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, am Montag bei seiner Ankunft auf dem EU-Ratstreffen auf Ebene der Außenminister. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er präzisierte: "Dieser Rat wird sehr lang und schwierig werden, denn wir haben den Iran auf der Tagesordnung, wir haben die Sanktionen gegen Russland auf der Tagesordnung, das neunte Paket, wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch nicht fertig." "Wenn ich und die EU-Kommissionspräsidentin die Sanktionen ankündigen, dann kündigen wir nur Vorschläge an. Wir haben schon oft gesagt, dass der Rat entscheidet, und die 27 Minister haben unterschiedliche Ansätze." Quelle: RT DE