Schoigu inspiziert russische Truppen in der Sonderoperationszone

Weiter berichtet RT DE: "In der Erklärung heißt es: "Der russische Verteidigungsminister, Armeegeneral Sergei Schoigu, stattete dem südlichen Militärbezirk einen Arbeitsbesuch ab und inspizierte die Truppengruppierungen in den Gebieten der militärischen Sonderoperation."

Die vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Aufnahmen zeigen, wie Schoigu in einem Hubschrauber über die Truppenaufmarschgebiete fliegt und die vorgeschobenen Stellungen der russischen Einheiten in der Sondereinsatzzone, die Befestigungen und Verteidigungslinien inspiziert. An der Front sprach der Minister zu den Truppen und dankte ihnen für die vorbildliche Erfüllung ihrer Aufgaben.

Im Gefechtsstand ließ sich der Verteidigungsminister von den Kommandeuren über die Lage und die Aktionen der russischen Armee in den Einsatzgebieten aufklären. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hob Schoigu insbesondere die Organisation der umfassenden Unterstützung der Truppen, die Bedingungen für die Unterbringung des Personals unter Feldbedingungen sowie die Arbeit der medizinischen und logistischen Einheiten hervor."

Quelle: RT DE