Über 25.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden aus der Ukraine, der DVR und der LVR nach Russland in Sicherheit gebracht

Einer TASS-Meldung zufolge wurden in den letzten 24 Stunden über 25.000 Menschen aus gefährlichen Gebieten der Ukraine und der Donbass-Republiken in das russische Hoheitsgebiet evakuiert. Dies teilte Generaloberst Michail Misinzew, Leiter des Nationalen Zentrums für Verteidigungsmanagement der Russischen Föderation, am Mittwoch mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Trotz aller Schwierigkeiten, die von offizieller Seite in Kiew geschaffen wurden, sind in den letzten 24 Stunden ohne Beteiligung der ukrainischen Behörden 25.320 Menschen, darunter 3.922 Kinder, aus gefährlichen Gebieten der Ukraine und der Donbass-Republiken auf russisches Territorium evakuiert worden, und insgesamt 3.630.307 Menschen, darunter 580.049 Kinder, seit Beginn der speziellen Militäroperation." In den vergangenen 24 Stunden seien 27 Anträge für eine Evakuierung nach Russland, in das Gebiet der Volksrepubliken Donezk (DVR) und Lugansk (LVR) sowie in die befreiten Gebiete der Regionen Saporoschje, Nikolajew, Charkow und Cherson von den russischen Streitkräften gestellt worden. In den russischen Regionen gibt es nach wie vor mehr als 9.500 Notunterkünfte. Nach Angaben von Misinzew hätten 614.569 Fahrzeuge die russische Staatsgrenze passiert, davon 5.102 im Laufe des Tages." Quelle: RT DE