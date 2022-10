Die Getreideernte in Russland erreicht ein Allzeithoch. Dies gab das russische Landwirtschaftsministerium bekannt. Das Ressort wies dabei darauf hin, dass die Ernte noch im Gange sei und sogar 150 Millionen Tonnen Getreide Bunkergewicht zu erwarten seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die diesjährige Getreideernte in Russland hat bereits einen neuen Rekord aufgestellt. Dies teilte das Landwirtschaftsministerium am 19. Oktober auf seinem offiziellen Telegram-Kanal mit. In dem Bericht hieß es wörtlich:

"Stand heute wurden 147,5 Millionen Tonnen Bunkergewicht geerntet, wobei die Ernte noch andauert."

Dmitri Patruschew, der russische Landwirtschaftsminister, bestätigte diese Zahl später bei einer Sitzung des Ressorts. Dabei brachte der hochrangige Politiker noch anspruchsvollere Pläne zum Ausdruck:

"Wir erwarten, dass wir maximal 150 Millionen Tonnen ernten werden. Das ist natürlich ein absoluter Erfolg für unsere Landwirte und die russische Agrarindustrie insgesamt."

Zuvor hatte Russland im Jahr 2017 eine Rekordernte von 135,5 Millionen Tonnen Getreide, darunter 86 Millionen Tonnen Weizen, eingefahren. Die diesjährige Weizenernte soll 100 Millionen Tonnen erreichen, die Roggenernte mehr als zwei Millionen Tonnen und die Ölsaatenernte 28 Millionen Tonnen.

Patruschew erklärte kürzlich, dass die neuen Gebiete Russlands, die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie die Gebiete Cherson und Saporoschje, die Gesamternte Russlands um etwa fünf Millionen Tonnen Getreide pro Jahr erhöhen würden.

Am 20. Oktober berichtete die Erste Stellvertretende Landwirtschaftsministerin Oksana Lut auf dem Forum "Hergestellt in Russland", dass Russland "einen solchen Entwicklungsstand erreichte, da wir im Prinzip alles produzieren können und keine Parallelimporte brauchen". Weiter unterstrich Lut:

"Wenn wir eine Marke nicht haben, werden wir eine andere, russische Marke haben, und unser russisches Unternehmen wird es herstellen."

Die einzige Ausnahme könnte Lut zufolge Whisky sein, der "wahrscheinlich bald durch Parallelimporte ins Land kommen wird". Sie unterstrich, dass Russland in Bezug auf Lebensmittel nichts brauche."

Quelle: RT DE