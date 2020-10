Starkes Erdbeben in der Türkei

In der Türkei hat sich am Freitag ein starkes Erdbeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 6,6 bis 7,1 an. Diese Werte werden oft später korrigiert. Das Beben ereignete sich um 14:51 Uhr Ortszeit (12:51 Uhr deutscher Zeit) an der Westküste.

Bei Izmir stürzten mindestens sechs Gebäude ein, auch in Griechenland war das Beben zu spüren. Berichte über Personenschäden gab es zunächst nicht. Quelle: dts Nachrichtenagentur