Deutschland liefert zahlreiche weitreichende Raketen an Ukraine für Angriff auf russisches Kernland

Deutschland wird die Ukraine mit weitreichenden Raketen in hoher dreistelliger Stückzahl unterstützen. Das sagte Generalmajor Christian Freuding dem "ZDF Heute-Journal" am Freitag. "Wir brauchen Waffensysteme, die weit auch in die Tiefe des russischen Raumes reichen, die Depots, Führungseinrichtungen, Flugplätze und Flugzeuge angreifen können", so Freuding.

Bereits Ende Juli sollen die ersten weitreichenden Waffen-Systeme geliefert werden - über eine Initiative, die Deutschland erst Ende Mai angestoßen habe. "Wir haben heute hier vor Ort einer Unterzeichnung beiwohnen können, zwischen der ukrainischen Industrie und dem ukrainischen Verteidigungsministerium, durch Deutschland finanziert", sagte der General in Kiew. Ziel sei es, die ukrainischen Fähigkeiten in Luftverteidigung und Präzisionsschlägen deutlich zu verstärken. Quelle: dts Nachrichtenagentur