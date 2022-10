Verteidigungsminister Russlands und der Türkei besprechen Situation in der Ukraine

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu und sein türkischer Amtskollege Hulusi Akar haben am Dienstag am Telefon die Situation in der Ukraine erörtert. Laut einer Mitteilung aus Moskau hätten beide Minister die Notwendigkeit eines schnellstmöglichen Waffenstillstands in der Ukraine betont, um weitere Opfer zu vermeiden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Akar habe die Bereitschaft Ankaras bestätigt, allseitig zu einer diplomatischen Lösung der Situation in der Ukraine beizutragen. Darüber hinaus besprachen Schoigu und Akar die Umsetzung des Getreide-Deals mit der Ukraine und des Abkommens über den Export von Düngemitteln und Landwirtschaftserzeugnissen aus Russland. Im Gespräch ging es auch um die Kooperation zur Verhinderung von Terrorbedrohungen in Syrien." Quelle: RT DE