NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat eingeräumt, dass sich die NATO in ihrer Unterstützung für die Ukraine nicht völlig einig ist. Die überwiegende Mehrheit der NATO-Mitgliedsstaaten beabsichtige, Kiew weiterhin zu unterstützen, auch wenn es "einige Stimmen" gebe, die dies anders sähen, sagte Stoltenberg bei einem Besuch in Großbritannien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf die Frage, ob der Westen "Angst" vor der Ukraine habe, antwortete er: "Natürlich gibt es immer einige Stimmen, die eine andere Meinung haben, das ist in demokratischen Gesellschaften normal. Aber die überwältigende Mehrheit sendet eine klare Botschaft: Dass wir die Ukraine weiterhin unterstützen werden."

Stoltenberg erinnerte daran, dass "die Verbündeten und Partner der NATO der Ukraine eine noch nie dagewesene Unterstützung zukommen lassen." Das Bündnis werde dies so lange tun, wie es nötig sei, erklärte er. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine liefern westliche Länder weiterhin Waffen in das Krisengebiet. Moskau hat seinerseits wiederholt erklärt, dass diese Lieferungen den Konflikt nur verlängerten, während der Transport von Waffen zu einem legitimen Ziel für das russische Militär werde. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, dass die Maßnahmen des Westens nur negative Auswirkungen haben würden."

Quelle: RT DE