Zwei Menschen wurden in Makejewka, einer Satellitenstadt nordöstlich von Donezk, durch den Beschuss ukrainischer Truppen getötet, teilte das Hauptquartier der Territorialverteidigung der Volksrepublik Donezk am Sonntagabend mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die ukrainischen Streitkräfte griffen den Bezirk Tscherwonogwardejskij in Makejewka an, zwei Menschen wurden in der Dawydenkostraße getötet",

teilte das Hauptquartier in einer Erklärung auf seinem Telegram-Kanal mit. Der Bezirk Tscherwonogwardejskij befindet sich im westlichen Teil der Satellitenstadt. "

Quelle: RT DE