Flugbeschränkungen für Flughäfen in Süd- und Zentralrussland verlängert

Die Föderale Luftverkehrsbehörde Russlands (Rosawiazija) hat die Verlängerung der Flugbeschränkungen auf elf russischen Flughäfen bis zum 3. Dezember angekündigt. Dies teilt die Behörde auf ihrer Webseite mit. In der Erklärung heißt es: "Die Regelung der vorübergehenden Flugbeschränkungen an elf russischen Flughäfen wurde bis zum 03. Dezember 2022, 03:45 Uhr Moskauer Zeit, verlängert." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter gibt die Flugbehörde an, dass Flüge zu den Flughäfen in Anapa, Belgorod, Brjansk, Woronesch, Gelendschik, Krasnodar, Kursk, Lipezk, Rostow am Don, Simferopol und Elista eingeschränkt sind. Fluggesellschaften sind angewiesen, die Passagiere über alternative Routen zu befördern – über die Flughäfen in Sotschi, Wolgograd, Mineralnyje Wody, Stawropol und Moskau.

Diese Regelung ist im südlichen Teil Russlands seit dem 24. Februar in Kraft. Die zivilen Flüge zu den oben genannten Flughäfen sind seit dem 24. Februar ausgesetzt, da Russland einen Teil seines Luftraums im Rahmen der militärischen Sonderoperation in der Ukraine gesperrt hat. Die Beschränkungen wurden zunächst bis zum 2. März verhängt, später jedoch mehrfach verlängert."

Quelle: RT DE