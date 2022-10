Scholz schadet Deutschland durch Geldtransfer in die Ukraine

„Deutschland hilft mit 1,4 Milliarden Euro – aber nicht der eigenen Bevölkerung. In Zeiten von Megainflation, Energiekrise und drohender Lebensmittelknappheit ist Deutschland mal wieder der größte Geldgeber in der EU – diesmal für den Wiederaufbau der Ukraine. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Nach Waffenlieferungen in Größenordnungen, die direkte Aufnahme geflüchteter Ukrainer in unser Sozialsystem und den Arbeitsmarkt, unendliches soziales Engagement der deutschen Bevölkerung werden jetzt noch einmal deutsche Steuergelder in die Hand genommen, um im Ausland zu helfen. Und weil das der Regierung in Kiew nicht genug ist, wünscht diese eine monatliche Unterstützung in Höhe von über 500 Millionen Euro aus der deutschen Staatskasse.“ Datenbasis:https://www.facebook.com/1783417735277557/posts/pfbid029sjZ9qmtgn1hNijiJDdPugqJq7wajXtfQnugRAHjbmm2HjKupu6SErYvtwcnUCdl/ Quelle: AfD Deutschland