Ukrainischer Verteidigungsminister meldet Ankunft der Flugabwehrsysteme NASAMS und Aspide

Der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow hat mitgeteilt, dass die Luftabwehrsysteme NASAMS und Aspide im Land eingetroffen seien. Resnikow schrieb auf Twitter: "Systeme NASAMS und Aspide sind in der Ukraine angekommen!" Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken erklärt, Washington arbeite an der Lieferung von zwei NASAMS-Luftabwehrsystemen an die Ukraine im November. Rund hundert ukrainische Militärangehörige sollen in Deutschland in der Nutzung und Wartung dieser Systeme und der dazugehörigen Munition ausgebildet worden sein."

Quelle: RT DE