Die Londoner Sonntagszeitung Sun on Sunday berichtet in ihrer heutigen Ausgabe, dass britische Spezialkräfte ukrainische Marineangehörige für eine Sonderoperation auf der damals von Russland besetzten Schlangeninsel im Schwarzen Meer ausgebildet hätten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Soldaten des Special Boat Service der Royal Navy seien in die Ukraine gereist, um ukrainische Kollegen in Otschakow im Umgang mit britischer Ausrüstung zu schulen, so der Bericht.

Am 30. Juni hatte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, erklärt, dass die russischen Streitkräfte ihre Garnison von der Schlangeninsel abgezogen haben. Dies sollte nach russischer Darstellung der Weltgemeinschaft zeigen, dass Russland die Bemühungen um den Abtransport landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der Ukraine auf dem Seeweg nicht behindere. "



Quelle: RT DE