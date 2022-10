Ungarn weigert sich weiterhin, Waffen an die Ukraine zu liefern

Ungarn besteht auf der Weigerung, Waffen an die Ukraine zu liefern, um nicht in den Konflikt hineingezogen zu werden. Dies erklärte der Außenminister des Landes Péter Szijjártó. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zum Abschluss des Treffens der Außenminister der EU in Luxemburg sagte er: "Um eine Einbeziehung Ungarns in den Krieg zu vermeiden, bestehen wir weiterhin darauf, keine Waffen an die Ukraine zu liefern."

Zuvor hatte Szijjártó erklärt, dass Budapest das unter anderem von ethnischen Ungarn bewohnte ukrainische Gebiet Transkarpatien schützen wolle. Waffenlieferungen aus Ungarn würden über dieses Gebiet verlaufen und wären ein legitimes militärisches Ziel, was die Bewohner der Region gefährden würde."

Quelle: RT DE