Holländische „Werte-Verteidiger“ urinieren gegen ein historisches Gebäude in Budapest!

Der niederländische Premierminister Mark Rutte sagt, Ungarn gehöre nicht mehr in die EU. „Stolz darauf, die Verteidigung der europäischen Werte zu verkörpern“, pinkeln niederländische Anhänger in Zentrum von Budapest am helllichten Tag auf der Straße, gegen ein denkmalgeschütztes Gebäude. Unser Mitteleuropa veröffentlichte auch eine Bildergalerie von der spießigen Zurschaustellung der niederländischen Fans. Die Bilder von PestiSrácok.hu zeigen mehrere männliche Fans, die in BHs posieren und Regenbogensymbole tragen.

Weiter berichtet Unser Mitteleuropa: "Die Lektionen über „europäische Werte“ und „Rechtsstaatlichkeit“, mit denen die EU die „unwilligen“ Mitgliedsstaaten zermalmen will, finden in Ungarn keinen Widerhall. Die Ungarn sind sich bewusst, dass sie die Welt der Normalität repräsentieren, und sie gehen von ihrer Vision einer Gesellschaft ohne Komplexe aus. Die ganze Hysterie um das ungarische Anti-Pädophilen-Gesetz wird als politische Waffe gegen Ungarn eingesetzt. Bei diesem Gesetz geht es nur um den Schutz von Kindern, Minderjährigen, und die Progressiven haben es sofort in Anti-Homosexuell umbenannt. Erinnern wir uns daran, dass, als die ungarischen Fans zum Spiel Ungarn-Deutschland nach Deutschland fuhren, ihre Busse auf den Autobahnen mehrmals blockiert und grundlos durchsucht wurden, wobei die Fans von vorne und im Profil als Kriminelle fotografiert wurden, obwohl die Polizei nichts Illegales gefunden hatte, mit Verhaftungen der Fans über mehrere Tage. Nach dem Ende des Spiels kam die Polizei von der Anti-Terror-Einheit und schikanierte die ungarischen Fans. Dem ungarischen Konsulat wurde der Zutritt zum Stadion untersagt. Ein ungarischer Unterstützer, der Teil der Gruppe war, wird immer noch in Deutschland festgehalten, und niemand weiß warum. So weit ist es mit der Europäischen Union und der „progressiv-globalistischen“ Welt gekommen." Datenbasis: Pesti Srácok Quelle: Unser Mitteleuropa