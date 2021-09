Beck: 14,6 Millionen Europäer Arbeitslos – Wir brauchen keine außereuropäische Zuwanderung!

Eurostat hat die vierteljährlichen Zahlen zur Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union veröffentlicht. Über 14,6 Millionen Europäer haben demnach keine Arbeit. Dr. Gunnar Beck, Wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Delegation im EU-Parlament, äußert sich hierzu wie folgt: „Das zeigt wieder einmal, dass die politisch gelenkte Bundesarbeitsagentur, die behauptet, Deutschland ,brauche’ 400.000 Migranten pro Jahr, falsch liegt."

Beck weiter: "Wenn die deutsche Wirtschaft wirklich Arbeitskräfte braucht, sollte sie sie bei den Millionen arbeitslosen Europäern suchen. Davon gibt es leider mehr als genug.“

Trotz der Billionen, die die EZB und die EU in die europäische Wirtschaft investieren, um die Arbeitslosigkeit zu senken, seien die Fortschritte minimal. Beck weiter: „Spanien und Griechenland hatten im gleichen Zeitraum des Vorjahres eine Gesamtarbeitslosenquote von 16,5 %. Ein Jahr später ist die Arbeitslosigkeit trotz der EU-Milliardenzahlungen an beide Länder und trotz einer großzügigen Aussetzung der europäischen Haushalts- und Beihilfevorschriften um nur 2 Prozentpunkte zurückgegangen. In Italien, dem größten Nettoempfänger der EU-Soforthilfe im Rahmen des Corona-Hilfspakets, ist die Arbeitslosigkeit um weniger als 1 % gesunken. Das ist völlig inakzeptabel. Der deutsche Steuerzahler wird getäuscht.“

Quelle: AfD Deutschland