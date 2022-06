Chef der Volksrepublik Donezk dementiert Berichte über Cholera in Mariupol

Weiter berichtet RT DE: "Dem Politiker zufolge seien die Leichen der Menschen, die während der Kriegshandlungen ums Leben gekommen seien, nach einem forensischen Gutachten den Regeln gemäß bestattet worden.

"Es gibt nicht so viele Leichen, die sich noch unter den Trümmern befinden, als dass man von einer Epidemie sprechen könnte."

Das britische Verteidigungsministerium und der vom russischen Militär aus Mariupol vertriebene Bürgermeister Wadim Boitschenko hatten zuvor von einzelnen Cholerafällen in der Stadt gesprochen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) räumte zwar ein hohes Risiko für einen Cholera-Ausbruch in der Stadt ein, konnte Informationen darüber selbst allerdings nicht bestätigen. Die WHO sei nicht in Mariupol vertreten, habe aber engen Kontakt mit Partnern vor Ort. Bislang habe man keine Meldung erhalten, weder von Verdachtsfällen noch von bestätigten Fällen.

Cholera ist eine lebensgefährliche Durchfallerkrankung, die meist durch das Trinken von verschmutztem Wasser verbreitet wird."

Quelle: RT DE