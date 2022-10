Moskauer Bürgermeister: Teilmobilmachung in Russlands Hauptstadt beendet

Alle Aufgaben der Teilmobilmachung seien in Moskau erfüllt, sagte Bürgermeister Sergei Sobjanin am Montag. Die Sammelstellen würden noch heute geschlossen. Verschickte Vorladungen seien nach diesem Zeitpunkt ungültig. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Moskauer Militärkommissars seien "die Aufgaben der Teilmobilmachung vollständig abgeschlossen", schrieb Bürgermeister Sergei Sobjanin am Montag in seinem Blog. Die Sammelstellen für Mobilisierte würden in Moskau am 17. Oktober um 14 Uhr Lokalzeit geschlossen. Ab diesem Zeitpunkt seien versandte Vorladungen nicht mehr gültig.

Wie viele Menschen in Moskau insgesamt mobilisiert wurden, geht aus dem Text nicht hervor.

Die Mobilmachung sei zu einer Herausforderung für Tausende von Familien in der Hauptstadt geworden, schrieb Sobjanin. Die Erfüllung aller Aufgaben sei vor allem durch das Pflichtbewusstsein und den Patriotismus der Moskauer möglich geworden. "Wir hoffen und beten, dass Sie lebendig und gesund zurückkehren", wandte er sich an die mobilisierten Soldaten. Die Stadtbehörden würden sich um deren Familien kümmern.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 21. September eine Teilmobilisierung angekündigt. Vergangene Woche sagte er, dass innerhalb der kommenden zwei Wochen alle Mobilmachungsmaßnahmen abgeschlossen sein würden."

Quelle: RT DE