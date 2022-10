UN erkennt Kriegsverbrechen ukrainischer Streitkräfte an gefangenen russischen Soldaten an

Soldaten der Streitkräfte der Ukraine sollen mindestens zwei Kriegsverbrechen gegen russische Kriegsgefangene begangen haben. Diese Tatsachen wurden in einem am Dienstag von der Kommission des UN-Menschenrechtsrats zur Untersuchung der Situation in der Ukraine veröffentlichten Bericht anerkannt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dort heißt es: "Im ersten Fall, in der Siedlung Malaja Rogan, Gebiet Charkow, hatten Soldaten der ukrainischen Streitkräfte zwischen dem 24. und 26. März 2022 drei gefangenen russischen Soldaten absichtlich aus kurzer Distanz in die Beine geschossen und einen von ihnen mit einem Gewehrkolben während eines Verhörs geschlagen." Der zweite Vorfall hatte sich am 29. März in der Nähe des Dorfes Dmitrowka, Gebiet Kiew, ereignet. Wörtlich: "Im zweiten Fall hatte ein ukrainischer Soldat in der Nähe von Dmitrowka, Gebiet Kiew, um den 29. März 2022 dreimal aus kurzer Distanz auf einen bereits verwundeten russischen Soldat geschossen. Ein Video zeigt andere bewegungslose russische Soldaten in der Nähe, darunter einen mit auf dem Rücken gefesselten Händen und einer offensichtlichen Wunde am Kopf, was darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich exekutiert worden war." Die russische Online-Nachrichtenagentur Readovka veröffentlichte das Video, auf dem man die ukrainischen Kriegsverbrechen sehen kann. Vorsicht, das Video kann verstörendes Bildmaterial enthalten." Quelle: RT DE