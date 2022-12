AfD: Korruptionsvorwürfe gegen EU-Politiker: Ein Selbstbedienungsladen, den man schließen sollte!

Korrupte Politiker, säckeweise Bargeld und ein autokratischer Golf-Staat, der Einfluss auf politische Entscheidungen im Westen nimmt – gibt’s nur im Mafia-Krimi? Nö. Das alles hat sich offenbar im Europäischen Parlament abgespielt! Die belgische Kripo hat vier Verdächtige verhaftet, die der Korruption bezichtigt werden. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Eine davon: die griechische Vize-Präsidentin des Parlamentes, Eva Kaili. Bei Razzien fanden die Ermittler riesige Mengen Bargeld. Der Verdacht: Das Emirat Katar soll sich ihre Gunst erkauft haben. Und tatsächlich hatte sie sich immer wieder ins Zeug gelegt, als es zum Beispiel darum ging, eine Resolution gegen die Menschenrechtsverstöße in Katar zu verhindern. Ja, jenes Katar, welches gerade die Fußball-WM ausrichtet. Und ja: Genau jenes Katar, mit dem Bundesabrissminister Robert Habeck von den Grünen gerade einen Gas-Deal auf 15 Jahre abgeschlossen hat!

Damit bekommt die EU, die fast nur noch für Überregulierung, Inflation und undurchsichtige Entscheidungen steht, immer mehr Schlagseite. Denn auch die Sache mit den Impfstoffdeals von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) ist längst nicht ausgestanden. Zwar sind sämtliche SMS, die sie vor anderthalb Jahren mit Vorstandschef des Pharmariesen Pfizer austauschte, auf mysteriöse Weise gelöscht worden. Die Fragen aber bleiben. Und weitere kommen hinzu: Zum Beispiel nach den Geschäftstätigkeiten ihres Ehemannes. Der nahm Ende 2020 einen Posten beim US-Biotech-Unternehmen Orgenesis Inc. an – und baute für seine Firma eine Niederlassung in Italien auf. Und jetzt kommt’s: Dafür gab’s ordentlich EU-Fördergelder aus dem Corona-Aufbauprogramm! Weitere vier Millionen Euro soll das Unternehmen für ein Forschungsprojekt erhalten haben – direkt über die EU-Kommission.

Es tun sich Abgründe auf, die zeigen: Die Europäische Union ist nur noch ein Selbstbedienungsladen für gelangweilte Parlamentarier, die sich und ihre Lieben absichern wollen. Das gesamte bürokratische Konstrukt taugt allenfalls als Stoff für Unterhaltungsliteratur. Wofür es allerdings überhaupt nicht taugt: Das Leben der Bürger besser zu machen."

Quelle: AfD Deutschland