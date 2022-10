Am Frontabschnitt bei Kupjansk und Krasny Liman haben russische Truppen an einem Tag mehr als 70 ukrainische Soldaten eliminiert, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer entsprechenden Erklärung heißt es: "Am Frontabschnitt bei Kupjansk trafen russische Truppen auf Einheiten der 14. und 92. mechanisierten Brigade der ukrainischen Armee sowie auf ausländische Söldner in den Gegenden der Siedlungen Petropawlowka, Pestschanoje und Berestowoje im Gebiet Charkow. Mehr als 40 ukrainische Soldaten, vier gepanzerte Kampffahrzeuge und drei Pick-ups wurden eliminiert."

Darüber hinaus seien die Versuche der ukrainischen Armee, den Fluss Scherebez in Gegenden bei Stelmachowka, Rosowka oder Raigorodka in der Volksrepublik Lugansk zu überqueren, in der Dunkelheit vereitelt worden. Die Behörde hob hervor:

"Russische Truppen eliminierten mehr als 30 ukrainische Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und zwei Pkw."

Quelle: RT DE