Wie das russische Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, haben die russischen Streitkräfte innerhalb der letzten 24 Stunden ukrainische Reservisten, die aus dem Landesinneren vorrückten, angegriffen. Außerdem seien mehrere Sabotagegruppen in der Nähe der Frontlinie eliminiert worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Insgesamt wurden über 180 ukrainische Soldaten getötet, acht gepanzerte Kampffahrzeuge und sechs Pkw zerstört.

Russische Luftabwehr schießt ukrainischen Mi-8-Hubschrauber und sechs HIMARS-Raketen im Gebiet Cherson ab

Russischen Streitkräfte haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums einen ukrainischen Mi-8-Hubschrauber, sechs Geschosse der Mehrfachraketenwerfersysteme vom Typ HIMARS und Uragan abgeschossen. Außerdem seien drei Drohnen abgefangen worden.

Ukrainische Streitkräfte verlieren mehr als 50 Soldaten bei Offensivversuch nahe Tscherwonopopowka

Russische Truppen haben binnen 24 Stunden mehr als 50 ukrainische Soldaten in der Volksrepublik Lugansk getötet. Das teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Am Frontabschnitt bei Krasny Liman hätten zwei taktische Bataillonsgruppen der ukrainischen Armee Offensiven in der Nähe der Siedlung Tscherwonopopowka durchgeführt und seien zurückgeschlagen worden. Dabei seien außerdem zwei Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und zwei Pkw durch Artilleriebeschuss und Angriffe von Kampfflugzeugen aus zerstört worden.

Russische Streitkräfte zerstören fünf ukrainische Munitionsdepots binnen 24 Stunden

Raketen- und Artillerie-Einheiten der russischen Streitkräfte haben fünf Munitionsdepots des ukrainischen Militärs in der Volksrepublik Donezk sowie in den Gebieten Cherson und Nikolajew zerstört. Das teilt das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Außerdem seien sechs Kontrollpunkte des ukrainischen Militärs in den Gebieten Charkow und Nikolajew sowie in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowohl mit Artillerie als auch aus der Luft angegriffen worden."

Quelle: RT DE