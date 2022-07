Ukrainische Streitkräfte zerstören Schule in Isjum – vermutlich mit US-HIMARS-System

RIA Nowosti berichtet in seinem Telegram-Kanal, dass das ukrainische Militär in der Nacht zum heutigen Montag die Schule Nr. 8 in Isjum angegriffen habe. Derzeit würden die Angaben zu den Opfern überprüft, so die Regionalverwaltung von Charkow.

Weiter berichtet RT DE: "In der ausführlicheren Meldung heißt es zu dem Vorfall: "Ukrainische Kämpfer haben die Schule Nr. 8 in Isjum angegriffen. (…) Informationen über Opfer werden derzeit geklärt", so die Behörde. In dem Bericht habe man auch darauf hingewiesen, dass der Beschuss in der Nacht von Sonntag auf Montag stattgefunden hat, und dass der Angriff nach vorläufigen Informationen mit einem aus den USA stammenden HIMARS-Raketenwerfer durchgeführt worden sei. Die Schule sei irreparabel zerstört worden." Quelle: RT DE