Krim-Chef Sergei Aksjonow hat bestritten, dass die ukrainischen Streitkräfte eine Offensive in Richtung Süden gestartet haben. Dazu schrieb er auf seinem Telegram-Kanal: "Dies ist derselbe Informationsmüll wie alle vorherigen, wie die virtuellen "Angriffe" auf die Krim-Brücke, die die Sofa-Truppen des Kiewer Regimes mehr als einmal durchgeführt haben. Die ukrainischen Verbände erleiden sowohl im Süden als auch in allen anderen Richtungen brutale Verluste." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der stellvertretende Leiter der Militär- und Zivilverwaltung des Gebiets Cherson, Kirill Stremoussow, erklärte seinerseits, dass ukrainische Medienberichte über eine angebliche Offensive der ukrainischen Streitkräfte auf Cherson nicht zuträfen. Er betonte, dass die Stadt weiterhin ein friedliches Leben führe und sagte:

"Das ist eine Fälschung. Die ukrainische Offensive ist eine Art Illusion, ein Film. Niemand rückt irgendwo vor, niemand zieht sich zurück. Das ist alles nur ein Hirngespinst. Wir leben friedlich, wir entwickeln uns.“

Ihm zufolge verstärken die gefälschten Erklärungen Kiews über die ukrainische Offensive den Wunsch der Menschen, am Referendum teilzunehmen. Stremoussow sagte: "Es gibt immer mehr Menschen, die bereit sind, das Referendum zu ergreifen. All diese Streiks auf der Antonowski-Brücke, in den Schulen – es gibt immer weniger Menschen, die nach diesen Streiks zu den Ukronazis zurückkehren wollen. Dementsprechend steigt die Zahl der Menschen, die an einem Referendum teilnehmen werden. Je mehr Land in Cherson beschossen wird, desto mehr Menschen lehnen es ab, das ist ein natürlicher Prozess. Im Gebiet Cherson gibt es immer mehr Befürworter eines Referendums, um der Russischen Föderation beizutreten und ein Subjekt der Russischen Föderation zu werden. Die gefälschten Erklärungen bestärken die Menschen in ihrem Wunsch, diesen Albtraum zu beenden und zum Referendum zu gehen."

Zuvor hatte Reuters die ukrainischen Streitkräfte mit der Aussage zitiert, Kiew habe eine Offensive an der Südfront gestartet. Die Behörde betonte: "Heute haben wir Offensiven in verschiedenen Richtungen gestartet, unter anderem im Gebiet Cherson."

