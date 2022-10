Aleksandar Vulin, der serbische Innenminister, erklärte, sein Land sei in der EU offenbar nicht erwünscht, angesichts all der Erpressung, das Kosovo anzuerkennen und Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Nach seiner Meinung liege die Zukunft Serbiens in guten Beziehungen zu Russland und China. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die physische Existenz Serbiens hänge von der Freundschaft zu Russland ab, die Zukunft des Landes liege in guten Beziehungen zu Russland, China und anderen Ländern, die Belgrad "ohne Erpressung und Bedingungen" akzeptieren, erklärte der serbische Innenminister Aleksandar Vulin in einem Interview mit der Zeitung novosti.rs. Er sagte unter anderem sinngemäß wörtlich:

"Jede Generation von serbischen Politikern wartete darauf, dass Russland 'Nein' sagt, aber jede Generation serbischer Politiker erkannte auch, dass das Überleben Serbiens von Russlands 'Ja' abhängt … Niemand, der Russland liebte, hasste Serbien, aber deshalb hassten alle, die Russland hassten, auch Serbien.

Vulin wies darauf hin, dass die Europäische Union (EU) von Serbien weiterhin die Anerkennung des Kosovo und Sanktionen gegen Russland fordert. Seiner Ansicht nach sei dies ein Indikator dafür, dass die EU Belgrad nicht als Teil ihrer Mitgliedschaft haben wolle. Der Politiker fügte hinzu:

"Je eher wir zugeben, dass sie uns nicht wollen und dass wir hier nichts zu suchen haben, desto besser. Die Haltung gegenüber der EU ist keine Frage von Emotionen, sondern von rationalen Entscheidungen."

Serbien gehört zu den Ländern, die nach dem Beginn der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine keine Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Gleichzeitig schloss es sich der Resolution der UN-Generalversammlung an, in der das Vorgehen Russlands in der Ukraine verurteilt wurde, und erkannte die Ergebnisse der Referenden nicht an, die dazu geführt hatten, dass die Gebiete DVR, LVR, Saporoschje und Cherson Teil Russlands wurden.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić begründete seine Weigerung, die Ergebnisse der Referenden anzuerkennen, damit, dass dies bedeuten würde, dass das Land diesen Weg zur Unabhängigkeit auch für die Albaner im Kosovo und in Metohija billigen würde. Seiner Meinung nach befinde sich Serbien in einer verzwickten Lage, da seine Behörden sowohl von westlichen Ländern, die ein unabhängiges Kosovo "konstruiert" haben, als auch von den Parteien des militärischen Konflikts in der Ukraine unter Druck gesetzt werden."

Quelle: RT DE