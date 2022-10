Lukaschenko warnt GUS-Staaten vor westlichen Provokationen: "Jeder wird auf seine Stärke geprüft."

Der weißrussische Präsident warnt vor weiterer Eskalation. Die Staaten der Gemeinschaft unabhäniger Staaten sollten auf weitere Provokationen des Westens vorbereitet sein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko äußerte am 14. Oktober in Astana, der Westen habe einen hybriden Krieg entfesselt, in dem die Ukraine nur ein Vorwand sei.

Der Staatschef fügte hinzu, dass die westlichen Strategen den eurasischen Raum in Einflussbereiche aufteilen und die GUS-Staaten als Rohstoffquelle und industrielles Anhängsel nutzen wollen. Deshalb sollten die Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) auf Provokationen vorbereitet sein."

Quelle: RT DE