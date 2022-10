Russisches Verteidigungsministerium meldet Zerstörung von zwei HIMARS-Startrampen im Gebiet Charkow

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem täglichen Briefing am Samstagnachmittag von Verlusten der ukrainischen Armee an mehreren Frontabschnitten berichtet. So seien im Gebiet Charkow mehr als 113 ukrainische Kämpfer getötet worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem seien fünf Panzer, zwei Schützenpanzer, zwei Transporter, mehrere Wagen und zwei HIMARS-Startrampen außer Gefecht gesetzt worden. Bei russischen Angriffen in der Volksrepublik Lugansk seien mehr als 70 ukrainische Armeeangehörige ums Leben gekommen. Vier Panzer, zwei Panzerfahrzeuge und drei Pick-ups seien zerstört worden. Bei fünf abgewehrten ukrainischen Vorstoßversuchen im Gebiet Cherson habe das ukrainische Militär mehr als 60 Soldaten, 17 Panzerfahrzeuge und zwölf Militärwagen verloren." Quelle: RT DE