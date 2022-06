Kampf um Sewerodonezk: Die Lage in der Asot-Fabrik

In der Stadt Sewerodonezk in der Volksrepublik Lugansk sollen Berichten zufolge ausländische Söldner in der Azot-Anlage gemeinsam mit ukrainischen Streitkräften eingeschlossen sein. Erste ukrainische Soldaten sollen sich ergeben haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Behörden der Volksrepublik Lugansk haben sich einige ukrainische Soldaten bereits ergeben. Behörden der Volksrepublik Lugansk zufolge wurde die Zahl derer, die ihre Waffen niedergelegt haben, und ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Einheiten aus Sicherheits-gründen nicht bekannt gegeben.

Damit soll die Verfolgung ihrer Angehörigen ausgeschlossen werden. Immer mehr ukrainische Soldaten und ihre Verbündeten ergeben sich." Quelle: RT DE