Russlands Verteidigungsministerium meldet erfolgreiche Abwehr ukrainischer Attacken

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem Briefing am Sonntagnachmittag über gescheiterte ukrainische Vorstoßversuche an der Frontlinie berichtet. So habe die russische Armee mit Luft- und Artillerieangriffen sowie schweren Flammenwerfersystemen einen gegnerischen Vorstoßversuch in der Nähe der Ortschaft Nowosjolowskoje in der Volksrepublik Lugansk gestoppt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem Briefing am Sonntagnachmittag über gescheiterte ukrainische Vorstoßversuche an der Frontlinie berichtet. So habe die russische Armee mit Luft- und Artillerieangriffen sowie schweren Flammenwerfersystemen einen gegnerischen Vorstoßversuch in der Nähe der Ortschaft Nowosjolowskoje in der Volksrepublik Lugansk gestoppt. In der Nähe der Ortschaft Kotljarowka im Gebiet Charkow seien binnen 24 Stunden bis zu 200 ukrainische Soldaten getötet worden. Acht Panzer, neun gepanzerte Fahrzeuge und acht Pick-ups seien zerstört worden. Am Frontabschnitt Krasny Liman habe die russische Armee durch Luft- und Artillerieangriffe bis zu 250 ukrainische Armeeangehörige getötet. Zudem wurden zwei Panzer, vier Panzerfahrzeuge, ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad und eine Selbstfahrlafette außer Gefecht gesetzt. Im Süden der Volksrepublik Donezk seien bis zu 70 ukrainische Soldaten getötet worden. Ein Panzer, ein Schützenpanzer, vier Pick-ups und zwei US-Haubitzen vom Typ M777 wurden zerstört. Das ukrainische Militär habe in der Nähe der Ortschaften Sablukowka und Pjatichatki im Gebiet Cherson zweimal die russischen Stellungen angegriffen. Der Gegner sei jedoch zurückgeworfen worden. Dabei seien mehr als 50 ukrainische Armeeangehörige ums Leben gekommen. Weiterhin konnten acht Panzerfahrzeuge und zwei Selbstfahrlafetten außer Gefecht gesetzt werden." Quelle: RT DE