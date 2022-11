Medienbericht: Russische Streitkräfte zerstören fünf griechische Schützenpanzer unmittelbar nach Übergabe an Kiew

Das russische Militär soll fünf griechische BMP-1 Schützenpanzer unmittelbar nach deren Übergabe an die ukrainische Seite und der Entsendung in den Donbass zerstört haben, berichtet das griechische Portal iskra.gr. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies soll am 28. Oktober geschehen sein, als die russische Armee eine Offensive der ukrainischen Truppen in Berestowo im Gebiet Charkow abwehrte. In dem Medienbericht heißt es außerdem:

"Infolgedessen wurden 150 ukrainische Soldaten getötet oder verwundet, ein Panzer und fünf BMP-1, vier gepanzerte Mannschaftstransporter und neun zu Kampffahrzeugen umgebaute Kleinlastwagen wurden zerstört."

"Die "griechischen" BMPs seien durch Artilleriefeuer und 152-Millimeter Krasnopol-Lenkraketen zerstört worden."

Quelle: RT DE