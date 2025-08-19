Röwekamp rechnet mit Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), rechnet bei einem Friedensabkommen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit der Entsendung deutscher Soldaten in das von Russland überfallene Land. "Dass deutsche Soldaten ihren Dienst in der Ukraine leisten müssen, halte ich nicht für ausgeschlossen, sondern für wahrscheinlich", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Eine generelle Absage halte ich deshalb für falsch. Wenn es darum gehen sollte, ein Friedensabkommen zu überwachen, dann machen wir das an anderen Orten ja auch. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten in der Ukraine ist ebenfalls denkbar."



Röwekamp fügte hinzu: "Für unwahrscheinlich halte ich allerdings, dass wir in der Ukraine eine Brigade errichten wie in Litauen - oder einen ähnlich großen Einsatz leisten wie dort." Überhaupt sei das Ganze "eine Debatte zur Unzeit. Denn wir wissen ja noch gar nicht, ob es zu einem Friedensschluss kommt - und mit welchen Sicherheitsgarantien er verbunden sein wird. Da gilt es abzuwarten."

Quelle: dts Nachrichtenagentur