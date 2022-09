Drei Explosionen in Charkow – Stromausfälle gemeldet

Lokalen Medien zufolge haben sich in der Stadt Charkow drei Explosionen ereignet. Nach vorläufigen Berichten sollen Geschosse eine Infrastruktureinrichtung im Bezirk Cholodnogorsk getroffen haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Stadt kam es zu Stromausfällen. Boris Roschin, ein Experte am Zentrum für politisch-militärischen Journalismus, postete Videos mit einem in Flammen stehenden Gebäude."

Quelle: RT DE