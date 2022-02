„Junge Dame“ Baerbock: Kritik im Netz nach Sexismus-Kommentar bei „Tagesspiegel“

Die Außenministerin Annalena Baerbock war am Dienstag zu Besuch in der Ukraine. In einem Bericht über ihre Reise hat ein „Tagesspiegel“-Korrespondent die Ministerin als „diese junge Dame“ betitelt. Twitter-Nutzer haben sich das nicht gefallen lassen und ihre Empörung auf der Plattform zum Ausdruck gebracht. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "„Man sieht ja, dass diese junge Dame, die ja unsere Außenministerin ist, sich in dieser Situation nicht besonders wohl fühlt, weil es nicht ihre Welt ist. Als sich die Grünen und die Sozialdemokraten auf die Regierung vorbereitet haben, haben die Grünen immer von Klima-Außenpolitik gesprochen - und nun hat es die Außenministerin Baerbock mit einer handfesten Situation, einem Krieg zu tun“, hieß es wörtlich im Bericht von Christoph von Marschall. Viele Nutzer haben dem Journalisten Sexismus vorgeworfen. Inzwischen hat sich auch der „Tagesspiegel“-Korrespondent zu Wort gemeldet. Die Moderatorin Dunja Hayali hat auf Twitter Screenshots eines Chatverlaufs mit ihm geteilt. Darin erklärte von Marschall, der Begriff „junge Dame“ sei nicht „despektierlich gemeint, sondern eine Beschreibung der Szene“ gewesen. „Jünger oder älter, Frau oder Mann“ sei jedoch kein Maßstab für Kompetenz. Er habe damit lediglich „unterschiedliche Erfahrungen“ gemeint. „Es tut mir leid, wenn meine Formulierung Anlass für Missverständnisse gegeben hat. Ich werde mir das zu Herzen nehmen“, so der Tweet. Laut einigen Posts hatte sich von Marschall auch früher über Frauen so geäußert." Quelle: SNA News (Deutschland)