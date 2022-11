Die Kiewer Haushalte sollen zweimal pro Tag Strom für jeweils zwei bis drei Stunden erhalten. Dies berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Verweis auf den städtischen Stromnetzbetreiber DTEK. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Unternehmen gab in einer Meldung in den sozialen Netzwerken an, dass es nach Vorschrift des gesamtukrainischen Netzbetreibers Ukrenergo Kiews Stromverbrauch um 60 Prozent reduzieren müsse.



Von der verbliebenen Leistung werden 58 Prozent für die Versorgung kritischer Infrastruktur, darunter Krankenhäuser und Pumpstationen, benötigt, sodass für Privatverbraucher nur 42 Prozent übrig bleiben."

Quelle: RT DE