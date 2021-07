27.734 Fälle: Corona-Zahlen in Großbritannien sinken weiter

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Großbritannien ist am Mittwoch den siebten Tag in Folge niedriger gewesen als eine Woche zuvor. Das geht aus Daten hervor, die die Gesundheitsbehörden am späten Nachmittag veröffentlichten.

Demnach gab es 27.734 neue Fälle binnen 24 Stunden und damit rund 37 Prozent oder etwa 16.000 Fälle weniger als am letzten Mittwoch gemeldet wurden. Nach sieben Tagen in Folge, an denen die Zahlen gegenüber dem Vortag sanken, gab es allerdings erstmals wieder einen Anstieg.

Nachdem am Montag vor einer Woche fast alle Corona-Regeln in England zum sogenannten "Freedom Day" aufgehoben wurden, zweifeln viele Experten noch, ob der jüngste rückläufige Trend anhalten wird.

Eine weitere Neuerung soll ab dem kommenden Montag in Kraft treten: Ab dann sollen vollständig geimpfte Reisende aus der EU und den USA nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn sie in England ankommen. Quelle: dts Nachrichtenagentur